Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri madalya kazanmaya devam ediyor. Katıldıkları hem ulusal, hem de uluslararası turnuvalarda ses getiren Samet Türe’nin öğrencileri bu kez Moldova’da kürsüye çıktılar.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Uluslararası Chișinău Open Karate Şampiyonası’na katılan Çorum Belediye Spor Kulübü’nün 3 karatecisi de madalya kazandı. Genç erkekler 76 kiloda mücadele eden Umut Kaan Kaymak tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, yine genç erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Hamza Alpman ise finalde yenilerek ikinci oldu. Ümit erkekler 52 kiloda yarışan Yağız Gözübüyük ise madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.