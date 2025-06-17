Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan, 24-28 Haziran tarihleri arasında Venezuela'nın Porlamar şehrinde katılacağı UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvası’na katılacak U17 Milli Takım’ın kadrosuna çağrıldı.

Turnuvada, Venezuela, Paraguay ve Galler ile mücadele edecek olan U17 Futbol Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 17 Haziran Salı günü saat 18.00'de İstanbul Kavacık Park Inn by Radisson Otel'de toplanacak. Milleler, turnuvya Riva’da hazırlanacak olup, 22 Haziran’da Venezuela’ya hareket edecek.

Hasan Ege, U16 ve U17 kategorilerinde 23 kez milli formayı giyerken, toplamda 10 gol attı.