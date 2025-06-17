Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçileri Yakup Kıcık ve Osman Kaplan, repesaj müsabakalarında elendiler.

45 kiloda mindere çıkan Yakup Kıcık, çeyrek finalde Gürcü güreşçi Saba Mindiashvili’ye 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti. Kıcık, repesaj müsabakasında ise Belaruslu güreşçiye kaybedip şampiyonaya veda etti.

55 kiloda mücadele eden Osman Kaplan, 1.turda bireysel Rus Makhach Abdullaev'e 4-3 öndeyken 2.devre 15-4 yenilen Osman Kaplan şampiyonluk şansını kaybederken, rakibinin şampiyonluk şansını sürdürmesi üzerine madalya için repesaj hakkı kazandı. Repesajda Ukraynalı Abbas Hüseyinov ile karşılaşan Osman Kaplan, 16-9 yenildi ve elendi.