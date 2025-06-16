Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir, yeni sezon formalarının alışıla gelmişin dışında olacağını söyledi.

Yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlamak adına çalışmalarına yön verdiklerini dile getiren Özdemir, “Yeni sezon öncesi taraftarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışıyoruz. Polo yaka taraftar tişörtlerini taraftarımızın beğenisine sunduk. Diğer ürünlerimizde mağaza vitrinimizi süslüyor. Elimizden geldiğince de fiyat politikamızı en iyi seviyede götürmek istiyoruz. Herkes çok iyi bilsin ki, bizim ürünlerimiz piyasanın en kaliteli ürünleri. Süper Lig takımlarının giydiği ürünleri taraftarımızın beğenisine sunuyoruz.

Mağazamızda onlarca çeşit ürün var. Yetişkin ve çocuk formaları, bileklikler, çakmaklar, eşofman takımları şortlar, atkılar, kupa bardakları ve daha birçok çeşit ürünü taraftarımızla buluşturuyoruz. Zor geçeceğini bildiğimiz bu sezonda taraftarımızın tribünde renk uyumunu sağlamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ FORMALAR HAZİRAN SONUNDA SATIŞTA

2025-2026 sezonunda takımın sahaya üzerinde Çorum’a özgü çizgilerin olduğu formalarla çıkacağını da kaydeden Savaş Özdemir, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu sezonki formalar birbirinden güzel olacak. Her birinde ilimize ait çizgiler olacak. Ligdeki tüm takımlar içerisinde en göze batan formaları bizim futbolcularımız giyecek. Bundan herkes emin olabilir. Haziran'ın son haftasından itibaren yeni sezon formalarımızı satışa sunacağız. Taraftarımızın bu özel formalara kayıtsız kalmayacağını umut ediyoruz.

Özdemir ayrıca, ürün satışlarının www.corumstore.com adresinde de devam edildiğini, özellikle şehir dışında yaşayan taraftarın bu adresten istedikleri ürünü satın alabileceklerini de hatırlattı.