Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Münir Özkul’un 40 yıllık hayat arkadaşı olan Özkul’un vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Umman Özkul, eşi Münir Özkul’un yaşamı boyunca ona verdiği destek ve aile yaşamındaki duruşuyla tanınıyordu. Onun kaybı, yalnızca Özkul ailesi için değil, Yeşilçam’ı seven tüm nesiller için derin bir boşluk yarattı.

Acı haberi çiftin kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda “Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir” sözlerine yer veren Güner Özkul, annesinin hayatındaki değerine ve aile için önemine vurgu yaptı.

Paylaşım kısa sürede sanat camiasından isimlerin ve takipçilerin taziye mesajlarıyla karşılık buldu. Birçok sanatçı, Umman Özkul’un zarafeti, güçlü kişiliği ve fedakârlığıyla tanındığını belirten anılar paylaştı.

Güner Özkul, annesinin bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kilyos Mezarlığı’na defnedileceğini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi