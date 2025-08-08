Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Lütfullah, Abdullah, İsmail ve Mustafa Sezikli’nin babaları Ahmet Sezikli'nin cenazesi bugün (08 Ağustos 2025 Cuma günü) Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

AHMET SEZİKLİ KİMDİR?

1949'da Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da yaptı. 1973 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1973-1982 yıllarında Çorum İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

1982 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını, 1990 yılında da doktorasını tamamladı. Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesini kurmak üzere görevlendirildi.

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi