Çorum Şehir Stadı, Arca Çorum FK’nın şampiyonluğunu ilan ettiği 2022-2023 Sezonundaki Ispartaspor maçından sonra tarihi günlerinden birini yaşadı. 15 bin kişilik stat neredeyse tamamen doldu. Çorum FK 1.Lig’e çıktığından beri ilk kez bu kadar kalabalık ve coşkulu bir taraftar önünde oynadı. Kalite ve deneyim farkıyla da galip gelerek Süper Lig yolundaki uzun maratona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Öncelikle, kadro mühendisliğinin çok iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Geneli nokta atış diyebiliriz. Kağıt üzerinden sonra Amed maçında sahada da görüldü ki, şampiyonluğun en güçlü adayı Arca Çorum FK. Takımın yaş ortalamasının biraz yükselmesi eleştiri konusu olsa da, bu ligde, hele de şampiyonluğa oynarken deneyimin ne kadar önemli olduğunu Amed maçında bir kez daha gördük.

Genel hatlarıyla Amed maçına değinecek olursak, ilk 20 dakika ve son bölüm hariç umduğumdan iyi bir takım bulduğumu söyleyebilirim. İlk 11’de 8 yeni oyuncunun olduğu bir maçta, uyumsuzluğa dair ciddi bir emare görülmemesi sevindirici. Ancak oyun anlayışı kafama pek oturmadı. Binlerce taraftarın önünde, ev sahibi olduğun maçta, hem de bu kadro ile topu rakibe vermek ilgincime gitti. Bu kadronun oyunun her bölümünü domine etmesi ve set oyununu da oynaması lazım.

33.dakikada Oğuz’un attığı golü Eze’ye yazarım. Böyle savaşçı bir golcüye ihtiyaç vardı. Zaten Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da yıllardır istediği bir oyuncuydu. Kısmet bu sezonaymış.

İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinden sonra Amed oyuna daha çok hükmederken, 88’de ani gelişen atak sonucu Atakan Akkaynak ikinci golü atarak fişi çekti.

İyi başlamak her zaman önemli. Ama bu sezona, hem de Amed gibi güçlü bir takıma karşı kazanarak başlamak daha da önemliydi. Şampiyonlukla ilgili artık kimsenin bir endişesi yok. Her iç saha maçında Amed karşılaşmasındakine yakın bir atmosfer olur. Bunda, kaliteli kadronun yanı sıra maraton ve kale arkası biletlerinin kulübün sponsor firmaları tarafından satın alınıp passolig kartlarına ücretsiz tanımlanmasının da payı var.

İlk defa para sorununun yaşanmayacağı, herkesin arkasına yaslanarak, keyifle maç izleyeceği bir sezon geçireceğiz gibi görünüyor. Bunun için de Arca Savunma ve Balkar A.Ş.’ye teşekkür etmek lazım.