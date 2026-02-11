Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57. Kuruluş yıldönümü için Ankara’ya giden Çorum Ülkü Ocakları yönetici ve üyesi gençleri merhum MHP Lideri Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve ocak yöneticileri Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret ederek dua okudu.



İlçe başkanlarının da katıldığı ziyarette Kur’an-ı Kerim okuyarak Türkeş’in aziz hatırasına gönderdiklerini söyleyen Dalyan; “Türk milliyetçiliği davasının ebedi Başbuğu Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret ettik. Başbuğumuzun bizlere emanet ettiği ülkü, bugün de aynı inanç, kararlılık ve sadakatle taşınmaktadır. Onun çizdiği istikamette; millet, devlet ve bayrak sevdasıyla yürümeye devam edeceğimize bir kez daha söz verdik. Mekânı cennet, Ruhu şad ve makamı âli olsun” dedi.