Çorum'un ringdeki gururu, son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Abdussamet Uğurlu, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Muay Thai (Tayland boksu) Şampiyonasında kürsüye çıktı.

57 kilo K-1 rules branşında Türkiye adına ringe çıkan Abdussamet Uğurlu, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra çıktığı bronz madalya mücadelesini kazanarak Dünya üçüncü oldu. Uğurlu, geçtiğimiz Temmuz ayında da Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Askeri Oyunlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Çorumlu sporcu, böylece 1 yılda ikinci kez Dünya şampiyonasında madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Son 4 yılda 8 kez milli takım sporcusu olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ve önemli başarılara imza atan Abdussamet Uğurlu, aynı zamanda hem muay thai, hem de kickboks branşlarında Türkiye adına ringe çıkan tek Çorumlu sporcu unvanının da sahibi.

ALTIN MADALYA

KAZANANA KADAR

ÇALIŞACAĞIM

Türkiye'ye altın madalya kazandırana kadar durmadan, azimle çalışmaya devam edeceğini dile getiren Abdussamet Uğurlu, elde ettiği başarılardaki katkılarından dolayı ailesine, antrenörü Aydın Fırat'a, salondaki antrenman arkadaşlarına, Kulüp Başkanı Fatih Demirkol'a, Kulüp Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü Şenol Kaysi'ye teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi