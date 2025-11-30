Bodrum FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçta 10 kişi kalmalarına rağmen önemli pozisyonlara girdiklerini ifade etti. Çorum FK'nın basit gol yediğinin de altını çizen tecrübeli teknik adam, "Daha önce yaptığımız analizlerde savunma anlamında bariz hatalardan gol yiyorduk. Bugün de ilk gölü duran toptan yedik. 10 kişi kaldığımızda kalemizde golü gördük. Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama ben şuna inanıyorum. Çorum sonunda Süper Lig'e çıkacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bodrum FK'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Muhabir: AA AJANS