Arca Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği sezonun 15.hafta maçında konuk olduğu Bodrum FK’ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilerek büyük bir yara aldı.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu nezaretindeki ilk sınavını, kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan Bodrum FK deplasmanında veren Arca Çorum FK, maça kötü başladı. 21.dakikada köşe vuruşundan gelen topu Ahmet’in ağlarla buluşturması üzerine 1-0 geriye düşen Çorum temsilcisi, 22.dakikada Kerem’in kırmızı kart görmesi üzerine de 10 kişi kaldı. Golün ve kırmızı kartın şoku henüz atılamamışken, 26.dakikada Fredy ceza sahası dışından attığı şutla farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarının son dakikalarında rakip kaleye etkili ataklar geliştiren Arca Çorum FK, Oğuz, Oğulcan, Eze ve Ferhat’la yakaladığı net fırsatlardan yararlanamayınca devreyi 2-0 yenik kapattı.

Özellikle ilk yarının son anlarında iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Bodrum FK ikinci yarıya aynı 11’le çıkarken, Arca Çorum FK, Oğulcan’ın yerine Samudio değişikliği ile başladı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da temposuz başladı. Arca Çorum FK cılız ataklarla golü ararken, ev sahibi Bodrum üçüncü golü aradı. Son 20 dakikada ataklarını sıklaştıran Bodrum FK, 75.dakikada Gökdeniz Bayrakdar’la üçüncü golü buldu. Oyun disiplininden kopan ve bir reaksiyon gösteremeyen Arca Çorum FK karşısında 87.dakikada Seferi ile bir gol daha bulan Bodrum FK maçı 4-0 kazandı.

Tarihi bir farkla yenilen Arca Çorum FK Süper Lig yolunda çok ağır bir yara alırken, Bodrum FK puanını 30’a çıkartıp iddiasını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 11: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Yusuf Erdoğan ortaladı, Eze kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 17: GOL! Bodrum FK golü buldu. Soldan Dimitrov’un kullandığı köşe vuruşundan gelen topa kaleci Sehic’le birlikte yükselen Ahmet kafayı vurdu: 0-1.

DAKİKA 22: Arca Çorum FK 10 kişi kaldı. Soldan gelişen Bodrum FK atağında, Dimitrov’un aşil tendonuna basan Kerem sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen orta hakem Ayberk Demirbaş sarı kartı iptal edip Kerem’e direkt kırmızı kartını çıkarttı.

DAKİKA 26: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen Bodrum FK atağında, ceza sahasına gönderilen top sonrası oluşan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının sağındaki boşluğun 2-3 metre gerisinden Fredy yerden bir vuruşla kaleye vurdu, savunmadan da seken top kaleci Sehic’in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

DAKİKA 35: Arca Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Ezen’in yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Oğuz kaleye vurdu, yandan aut.

DAKİKA 39: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Yusuf Erdoğan’ın pasında Eze ceza sahasının köşesinden çok sert bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Sousa parmaklarının ucuyla dokunarak gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 43: Arca Çorum FK yine etkili geldi. Soldan Yusuf ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasında Oğulcan kafayı vurdu, kaleci Sousu gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 44: Bu kez sağdan Pedrinho ortaladı, Ferhat’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Sousa bir başarılı kurtarışa daha imza attı.

DAKİKA 48: Arca Çorum FK atağında, soldan Yusuf Erdoğan ortaladı, Samudio’nun kafa vuruşunda kaleye giden top savunmadan Cenk’in yüzüne çarptı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 69: Bodrum FK atağında, yan pasta araya girip topu kapan Gökdeniz, ceza yayının sağından içeri girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Sehic gole izin vermedi.

DAKİKA 75: GOL! Fark üçe çıktı. Gökdeniz topla birlikte ceza yayına kadar sokulup pasını Seferi’yi verdi, Seferi de solundaki Fredy’i gördü, Fredy kendisi de uygun durumda olmasına rağmen yerden altı pasa çıkarttığı topu arka direkte Gökdeniz gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

DAKİKA 87: GOL! 4-0 oldu. Fredy’nin ara pasında topla buluşan Seferi, ceza yayının solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı: 0-4.