Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi 61 takımının konuğu oldu. Yomra İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuramayan Osmancık’ın sultanları maçı 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından 24 puanda kalan Osmancık Belediyespor Play-Off şansını zora sokarken, Bordo-Mavi ise puanını 31 yaptı.

SALON: Trabzon Yomra İlçe.

HAKEMLER: Kaya Erdem, Gamze Akman.

BORDO-MAVİ 61: Hacer, Sudenaz, Zeynep, Simge, Nurcihan, Belinay, Günce, Sıla, İlayda.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyzanur, Sudem, Feride, Yaren, Yasemin, Nülüfer, Nayz, Müfide, Ece, İrem, Zeren, Zeynep, Hevin, Güneş.

SETLER: 25-21, 25-15, 25-22.