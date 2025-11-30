Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 13.hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe’yi konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-22 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rehavete kapılan Çorum temsilcisi bu seti 4 sayı farkla kaybetti ve maç 2-1’e geldi. Dördüncü sette zaman zaman rakibine üstünlük kuran Sungurlu Belediyespor son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-23 kaybederek maç final setine taşındı. Final seti adeta nefesleri kesti. Karşılıklı sayılarla son bölüme girilirken, son bölümde üst üste sayılar bulan Sungurlu Belediyespor seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından hanesine 2 puan daha yazdıran Sungurlu temsilcisi puanını 25’e yükseltirken, 1 puan alan Fenerbahçe ise puanını 28 yapmasına rağmen liderlik koltuğunu Onikişubat Belediyespor’a devretti.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.

FENERBAHÇE: M.Buğra, Hasan Ali, Kaan, Emir, Yılmaz, Abdulvahap, Branko, Muhammed, Baran, Ege, Süleyman, Y.İsmail, Mansur, Çınar.

SETLER: 25-21, 25-22, 21-25, 23-25, 15-13.