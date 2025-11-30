Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası 28-30 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Kescskemet şehrinde yapıldı. 13 ülkeden 365 sporcunun kulaç attığı Dünya Kupası’nda Çorum’u Ata Spor Kulübü’nden 10 sporcu temsil etti. Antrenörlüğünü Taner Karabacak ve Kenan Yediren’in yaptığı Ata Spor Kulübü’nde Deniz Ece Dugan, Egemen Battal Hoşbak, Doruk Can, Demir Aslan Gökgöz, Mert Burak Ercan, Cem Ali Bektaş, Azra Yardımca ve Beren Koldaş madalya mücadelesi verdi.

Daha önce sayısız başarılar elde eden Çorumlu yüzücü Deniz Ece Dugan 13 yaşında olmasına rağmen bu Dünya Kupası’na da damga vurmayı başardı.

Deniz Ece Dugan, 50 metre çift palet, 100 metre çift palet ve 200 metre çift palet branşlarında Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Genç yüzücü ayrıca 400 metre çift plalet branşında da Dünya dördüncüsü oldu.