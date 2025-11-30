Çorumspor’un eski futbolcularından, teknik direktör İlhan Palut, 2,5 yıldır çalıştırdığı Çaykur Rizespor’daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 14.hafta maçında konuk ettiği Kayserispor’a 1-0 yenilerek 14 puanda kalırken, teknik direktör İlhan Palut karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında istifasını açıkladı. Yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifa eden İlhan Palut “Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.