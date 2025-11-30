Arca Çorum FK’nın Angolalı kanat oyuncusu Geraldo’nun sakatlığı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Geçen hafta antrenmanda yine sakatlanan ve MR’ı çekilen Geraldo’nun MR sonucu belli oldu. Deneyimli futbolcunun sol alt adalesinde ödem tespit edilirken, durumunun belli olmadığı kaydedildi.

Geçen sezondan beri sakatlıklardan başı kurtulmayan Geraldo’nun sahalara ne zaman döneceği ise kelimenin tam anlamıyla muamma. Deneyimli futbolcunun tam iyileşti derken yeniden sakatlanması, takıma katkı sağlaması noktasında endişeleri artırıyor.

Geraldo, bu sezon sadece Keçiörengücü maçında 18, İstanbulspor maçında ise 45 dakika süre alabildi.