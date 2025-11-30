Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Futsal 1.Lig Final Müsabakaları Çorum’da düzenlendi. Akkent TOKİ Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar 7 takım, 84 sporcu katılım sağladı. Yaklaşık 1hafta süren müsabakalar sonunda Ankara temsilcisi Çankaya Belediye GESK takımı şampiyon olmayı başarırken, Surkent21 ESK takımı ikinci, Nilüfer GESK takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Akkent TOKİ Spor Salonu’nda oynanan son maçların ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Büyükdaş ve Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gürsel Gürbüz katıldı. Protokol üyelerinin günün anlam ve önemini içeren konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.