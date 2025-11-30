Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il birinciliğine toplam 75 öğrenci kaıtlım sağladı. Üç gün süren yarışlar sonunda genç kızlarda TED Çorum Koleji şampiyonluk ipini göğüslerken, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ikinci, Bahçelievler Anadolu Lisesi üğçüncü, Ada Çorum Koleji ise dördüncülük kupasının sahibi oldu. Genç erkeklerde ise Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci, Özel Pınar Anadolu Lisesi üçüncü, Ada Koleji ise dördüncü oldu.

Takımlar sıralamasında birincilik kupasını alan Spor Lisesi ve TED Koleji 10-12 Ocak tarihleri arasında Niğde veya Giresun’da gerçekleşecek olan grup birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.