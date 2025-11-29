Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 15.hafta maçında, 30 Kasım Pazar günü, kendisi gibi Süper Lig’i hedefleyen Bodrum FK’ya konuk olacak.

Hafta başında, teknik direktör Çağdaş Çavuş’la yollarını ayırıp Hüseyin Eroğlu ile anlaşan Arca Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Çorum ekibi, yeni hocası Eroğlu nezaretindeki ilk maçını kazanarak yeni bir sayfa açmak ve zirve yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürmek istiyor.

27 puanla 3.sırada yer alan Bodrum FK ile 25 puanlı 5.sıradaki Arca Çorum FK arasında, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Sat 16.00’da başlayacak maçta Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Kemal Mavi ve Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan yapacak. Bursa bölgesinden Enver Aydın da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Bodrum FK da, galip gelerek geçen haftaki Ümraniyespor mağlubiyetini telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Arca Çorum FK’da, bahis cezalıları Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Kadir Seven, Üzeyir Ergün, Arda Hilmi Şengül ve Eren Karadağ ile sakatlıkları süren Geraldo ve Aleksic, Bodrum FK’da ise bahis cezalıları Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay ile kırmızı kart cezalısı Musah Mohammed forma giyemeyecek.