Arca Çorum FK, Pazar günkü Bodrum FK maçıyla birlikte profesyonel liglerde 467.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 466 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 202 galibiyet, 127 beraberlik, 137 yenilgi alarak 733 puan toplarken, 669 gol atıp 494 gol yediler.

DEPLASMANDA 234 MAÇ, 306 PUAN

Çorum temsilcisi, 466 maçın 234’ünü deplasmanda oynarken, 81 galibiyet, 63 beraberlik, 90 yenilgi aldı. Hanesine 306 puan yazdıran Arca Çorum FK attığı 284 gole karşılık kalesinde 273 gol gördü.