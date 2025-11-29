Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. U16 ve U17 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Arca Çorum FK 10.hafta maçında sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Bugün Devane Sahası’nda oynanacak günün ilk maçında saat 11.00’de U16’lar, saat 13.00’de ise U17’ler karşı karşıya gelecek.

U14-U15 Ligi’nde ise Arca Çorum FK deplasmanda Boluspor’un konuğu olacak. Yarın Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de oynanacak maçta U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.