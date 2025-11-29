Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın sahasında Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe’yi konuk edecek. Hafta içi mesaisinde Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor’a yenilerek 7 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Çorum’un efeleri yarın sahasında lider Fenerbahçe’yi yenerek yeniden zirveye tutunmak istiyor. 23 puanla üçüncü sırada yer alan Sungurlu Belediyespor ile 27 puanla birinci sırada yer alan Fenerbahçe Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Samsun bölgesi hakemlerinden Deniz Güvenç Demir yönetecek.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Niksar Belediyespor ile Karapınar Anadolu Leoparları, Onikişubat Belediyespor ile Düzce Belediyespor, Osmangazi Belediyespor ile Yücelen Anamurspor ve TVF Spor Lisesi ile Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor karşı karşıya gelecek.