Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 12.hafta maçında 28 puanla ikinci sırada yer alan Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi 61 ile 23 puanla üçüncü sırada yer alan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Trabzon’da karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi Play-Off’a adını yazdırabilmek için kritik maçı mutlak kazanması gerekiyor. Olası bir yenilgide Play-Off hayallerine büyük oranda veda edecek. Trabzon Yomra Spor Salonu’nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Muhabir: RIFAT KARA