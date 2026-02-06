Arca Çorum FK, 7 Şubat Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında konuk olacağı Vanspor’la tarihinde 8.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta Arca Çorum FK’nın üstünlüğü bulunuyor.

2 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Vanspor’la 2015-2016 Sezonundan bu yana 4’ü 3.Lig’de, 2’si 2.Lig’de, 1’i 1.Lig’de olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK kazanırken, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 7 golüne Vanspor 5 golle cevap verdi.

Van’da oynanan 3 maçın 1’ini Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma da berabere tamamlandı.

REKABET GALİBİYETLE BAŞLADI

İki takım ilk kez 2015-2016 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. 10.haftada Van’da oynanan ve rekabetteki ilk karşılaşma özelliğini de taşıyan maçı Arca Çorum FK 2-1 kazandı. 29.haftada Çorum’da oynanan maç ise 0-0 bitti.

İki takım 2016-2017 Sezonunda bu kez 3.Lig 1.Grup’ta rakip oldu. Sezonun ilk yarı maçı, 8.haftada Van’da oynanırken, mücadele 1-1 bitti. 27.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 2-1 kazanarak rakibine ikinci kez üstünlük sağladı.

SON 3 MAÇ BERABERE

Arca Çorum FK ile Vanspor, aradan geçen 4 yıl sonra bu kez 2021-2022 Sezonunda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Bu kez sezonun ilk maçı Çorum’da oynanırken, 12.haftada, Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma 1-1 bitti. Çorum temsilcisi, beraberliği 90+5’te Murat Yıldırım’ın golüyle kurtardı. 31.haftada Van’da oynanan maç da yine 1-1 berabere tamamlandı.

Arca Çorum FK ile Vanspor bu sezon ise Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. 5.haftada Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maç 0-0 biterken, Arca Çorum FK bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Vanspor’la Arca Çorum FK arasında 7 Şubat Cumartesi günü Van Atatürk Stadı’nda oynanacak 24.hafta maçı saat 16.00’da başlayacak.