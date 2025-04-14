Muay Thai (Tayland boksu) Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu, hemşehrimiz Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat, Antalya’da düzenlenen “Onur Ödülleri” töreninde ödüllerini aldılar.

Al Nashiri City Hotel’de düzenlenen ve Sporttv’den canlı yayınlanan törende Muay Thai Süper Ligi’nde 2024 yılında şampiyon olan sporcular ve antrenörlerine ödülleri verildi. Son 3 sezonun K1 57 kilo şampiyonu Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat da ödüllerini aldılar.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız’ın da katıldığı ve açılış konuşmasını yaptığı törende konuşan Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu, “Çok mutluyum, gururluyum. Bugünlere gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Antrenör Aydın Fırat ise, “Başta sporcum Abdussamet Uğurlu olmak üzere şampiyon olan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Amacımız, hedefi milli takım olan sporcular yetiştirip Türk sporuna katkı sağlamak” şeklinde konuştu.