Kocaeli’de düzenlenen Çocuklar Karate Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular iki madalya daha kazandı.

Çorum Belediye Spor Kulübü’nden +40 kiloda Begüm Akpınar’ın şampiyon, 30 kiloda Elif Gökçe Beşikçi’nin ise üçüncü olmasından sonra iki sporcu daha kürsüye çıktı. Karate il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe’nin verdiği bilgilere göre, yine Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından 2012 doğumlu erkekler 50 kiloda Buğra Özeker ve 2013 doğumlu kızlar 35 kiloda Hatice Sena Çolak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.