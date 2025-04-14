Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İşkur İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Uğur Çadır’la birlikte Çorum Sağırlar Spor Kulübü’nü ziyaret ettiler.

Kulüp lokalinde gerçekleşen ziyarette il temsilcisi Uğur Çadır ve Kulüp Başkanı Mürsel Barıldar kulübün faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, sorunları dile getirip taleplerini ilettiler.

FEDERASYON BAŞKANI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan İşitme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Uğur Çadır, “…Belediye Başkanımız kulübümüzün sorunlarını dinleyerek yakın alakada bulundu. Maddi manevi her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, spor tesislerinin kullanımı, kulübümüzün daha aktif olması için malzeme ve teknik destekte bulunacaklarını iletti. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanımız Dursun Gözel tele konferans ile görüntülü konuşma sağlayarak kısa zamanda kulübümüze ziyarete geleceklerini bildirdi.

Kulübümüzle çok samimi verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Başkanlarımıza, müdürlerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.