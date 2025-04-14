İskilip’te bir spor kulübü daha kuruldu. Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’nin öncülüğünde İskilip Belediye Spor Kulübü’nün resmen kurulduğu açıklandı.

Kulüp yöneticisi ve aynı zamanda güreş antrenörü Adem Uysal yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün temel amacı; başta güreş olmak üzere, bireysel sporlara öncelik vererek gençlerimizi sporla buluşturmak, onları en iyi şartlarda yetiştirmek ve memleketimizden milli başarılara imza atacak sporcular yetiştirmektir” dedi.

Uysal, kulübün hedeflerini de, güreş ve bireysel sporlarda başarıyı artırmak, sporculara destek ve sponsorluk imkânları sağlamak, liglere ve turnuvalara aktif katılım sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek, vatanına ve bayrağına bağlı şampiyon sporcular yetiştirmek olarak sıraladı.