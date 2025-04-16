Daha önce 13 kez Türkiye şampiyonu olan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, son olarak Antalya’da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda bir kez daha zirvede yer alarak 14.şampiyonluğuna ulaştı.

Çorumlu sporcu bu başarısı ile Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ve Türk Devletleri Şampiyonası’na katılmaya hak kazanırken, Suudi Arabistan’da yapılacak olan İslam Oyunları’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

“HİÇ BİR BAŞARI bTESADÜF DEĞİLDİR”

Antalya’da elde ettiği 14.şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan başarılı sporcu Abdussamet Uğurlu, hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade etti. Her şampiyona öncesi sıkı bir hazırlık dönemi içerisine girdiğini belirten Uğurlu, bunun da meyvesini şampiyonalardan elde ettiği derece ile aldığı söyledi. Çorum’u ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini de vurgulayan Uğurlu, “Rabbim güç kuvvet verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Şampiyonalarda çok emek verdim. Çok fedekarlık yaptım. Çok şükür bunun karşılığını da şampiyon olarak aldım. Alnım ak bir şekilde Antalya’da da şampiyon oldum. Bundan sonraki süreçte uluslararası arenada ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum” dedi.