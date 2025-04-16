Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Bocce İl Birinciliği sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara 6 okuldan 30 sporcu katılım sağladı. Soğuk havanın etkisi ile öğrencilerin zaman zaman zorlandığı müsabakalar sonunda Ece Evran, Şerife Ecrin Topuz, Fatma Yaren Yıldırım ve Hiranur Bahar’lı kadrosu ile Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Zeynep Vargel, Gönül Rabia Kışla, Zeynep Atcı ve Gizem Çatalbaş’lı Güzel Sanatlar Lisesi ikinci, Gülsüm Berra Demirkan, Ela Uysal, Buğlem Kabasakal ve Ebrar Deveci’li kadrosu ile Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve Azranur Albay, Sude Melek Sarıtaş, Yaren Ergin, Gülkader Akman ve Asya Günden’li Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.