Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Tekvando Yarı Final Grup Birinciliği 10-13 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Yağmur Tahtacı 55 kiloda Türkiye ikincisi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan M.Eymen Avcıoğlu 37 kiloda Türkiye üçüncüsü, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’ndan Burak Kantar 53 kiloda Türkiye üçüncüsü, Mustafa Kemal Ortaokulu’nmdan Doğukan Ergin 45 kiloda ve Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ayşegül Keleş ise +59 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak 28-30 Nisan tarihleri arasında Adana’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA