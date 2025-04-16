Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği 12-15 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalara Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri damga vurdu.

Osmancık temsilcisi Yağmur Koçak, Işıl Banu Uluhan, Zümra Şahin, Rana Şahin ve Eslem Köroğlu’lu kadrosu ile kızlarda namağlup şampiyon olurken, Çağan Boyar, Kıvanç Gökgöz, Mehmet Gökgöz ve Muhammed Zahid İlhan’lı kadrosu ile erkeklerde se Türkiye ikincisi oldu.

Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde elde etti bu başarı ile 24-27 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak olan finallerde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.