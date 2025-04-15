Ahlatcı Çorum FK’nın Play-Off’a kalma mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 36.haftanın maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önce almış olduğu karar gereğince, normal sezonun son 3 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanacak olması nedeniyle ilk etapta 36.hafta maçları 27 Nisan Pazar günü, saat 16.00’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK ile Ankaragücü arasında, Ankara-Eryaman Stadı’nda oynanacak maç da saat 16.00’da başlayacak.

Ligde 36.haftanın diğer maçlarında ise Kocaelispor’la Boluspor, Yeni Malatyaspor’la Iğdır FK, Adanaspor’la Gençlerbirliği, Bandırmaspor’la Esenler Erokspor, İstanbulspor’la Pendikspor, Fatih Karagümrük’le Keçiörengücü, Sakaryaspor’la Erzurumspor, Şanlıurfaspor’la Manisa FK, Ümraniyespor’la da Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak.