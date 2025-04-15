Erzurumspor yenilgisiyle 27 puanda kalan Adanaspor, 4 takımın düşeceği ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan 39 puanlı Ankaragücü ile arasında 12 puan fark var. Adanaspor, bitime 4 hafta kala Ankaragücü’ne sadece ikili averaj üstünlüğü ile ligde kalma umutlarını sürdürüyor. Ankaragücü kalan 4 haftada 1 puan bile alsa Adanaspor’un 2.Lig’e düşmesi kesinleşecek.

Adanaspor’un ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için Ankaragücü’nün 4 maçını da kaybetmesi, Adanaspor’un ise 4 maçını da kazanması gerekiyor.