5 Aralık’ta yatırılması gereken ücretlerin hâlâ yatırılmadığını kaydeden Sırma, “Her fırsatta bütçeden ‘aslan payı’nı eğitime ayırmakla övünen siyasi iktidar, binlerce ücretli öğretmenin 5 Aralık’ta yatması gereken ek ders ücretleri aradan 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala yatırılmamış, çok sayıda arkadaşımız mağdur edilmiştir. 2024 yılı aralık ayı ek ders ücretleri birçok il ve ilçede hala ödenmemiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin, emeklerinin karşılığı olan ek ders ücretlerinin zamanında yatırılmamasının, ücretli öğretmenlerin zaten güvencesiz olan çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade eden Sırma, “Ücretli öğretmenler, kadrolu meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret almakta, sigorta primleri sadece çalıştıkları günler üzerinden yatırılmaktadır. Eğitim öğretim gibi önemli bir alanda güvencesiz istihdam edilen ücretli öğretmenlerin hak ettikleri ücretlerin zamanında ödenmemesi, arkadaşlarımızın yaşamını daha da zorlaştırmakta, kira ve faturalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanabilmektedir.

Öğretmenlerin maaşlarının ve ek ders ücretlerinin gecikmesi, yalnızca maddi bir sorun değil, aynı zamanda eğitim emekçilerine verilen değeri göstermesi açısından düşündürücüdür. Her ay düzenli bir şekilde yapılan bu gecikmeler, öğretmenlerin ekonomik olarak zor durumda kalmasına neden olurken, her yılsonunda ve başında benzer sorunlar yaşanması dikkat çekicidir” dedi.

Öncelikli taleplerinin ‘ücretli öğretmenlik’ sistemine son verilmesi olduğuna dikkat çeken Sırma, “Eğitim Sen olarak öncelikli talebimiz ücretli öğretmenlik sistemine son verilerek, tüm öğretmenlerin güvenceli ve kadrolu olarak istihdam edilmesidir. Bugün fiilen uygulanan ücretli öğretmenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi için derhal adım atılmalı, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları iyileştirilmeli, hak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Eğitimin, nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için öğretmenlerin haklarının korunması ve onlara gereken değerin verilmesi şarttır. Eğitim emekçileri, hak ettikleri ücretlerin geç ödenmesi gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, bu gecikmelere bir an önce son vererek eğitim sisteminde yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek için somut adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı.

