2024 yılı, siyasette çok önemli gelişmeye sahne oldu. Bu gelişmeler, medyada geniş yer buldu. Medya Takip Merkezi’nin 1 Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında; yazılı basın, televizyon ve internet mecralarında 10 bini aşkın yayın üzerinden yaptığı araştırma en çok konuşulan siyasetçileri ortaya çıkardı.

İşte 2024’te en çok konuşulan siyasetçiler:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RTE): 3 milyon 892 bin 308 içerik ile en çok konuşulan siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem iç hem de dış politikadaki etkinliği ile yıl boyunca medyanın odağında yer aldı. Özellikle CHP ile “yumuşama süreci”, ekonomi politikaları, Suriye gibi dış politika hamleleri ve yerel seçimler gibi konular Erdoğan'ın medyada sıkça yer almasını sağladı.

ÖZGÜR ÖZEL: 882 bin 779 içerik ile en çok konuşulan ikinci siyasetçi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel başkanlık yarışında öne çıkması, parti içi dinamiklere karşı tutumu ve muhalefet politikaları ile dikkat çekti. Özel, AK Parti ile başlatılan “yumuşama süreci” ile de medyada geniş yer buldu.

EKREM İMAMOĞLU: 672 bin 98 içerik ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yerel yönetim çalışmaları ve sosyal projeleri hem de hakkında süren davanın gölgesinde konuşulan siyasi geleceği ile ilgili spekülasyonlarla gündeme geldi. İmamoğlu'nun, İstanbul'da gerçekleştirdiği çeşitli altyapı projeleri ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da medyanın ilgisindeydi.

DEVLET BAHÇELİ: 410 bin 923 içerik ile dördüncü sırada yer aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetteki rolü ve parti politikaları ile medyanın ilgisini çekti. Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur göndermeli klipleri, yüzüklü ve dosyalı postları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşturulmasına yönelik çağrıları ve hükümetin kritik kararlarında oynadığı rol, yıl boyunca medyada sıkça tartışıldı.

MANSUR YAVAŞ: 313 bin 628 yayın ile listenin beşinci sırasında yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, özellikle başkentteki projeleri ve yönetim tarzı ile öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı yarışındaki adaylık anketleriyle sık sık gündeme gelen Yavaş'ın, Ankara'da hayata geçirdiği altyapı projeleri ve sosyal politikaları medyada geniş yer buldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 197 bin 589 içerikle altıncı sırada yer aldı. Genel başkanlıktan ayrılmasına rağmen, Ankara’da açtığı ofis ile siyasete ara vermeden devam etti. CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dönem dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı direkt muhatap alarak sosyal medya veya basın aracılığıyla yaptığı çıkışlarla medyada çokça konuşuldu.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: 158 bin 517 içerik ile en çok konuşulan yedinci siyasetçi oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonraki kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı kazanan Dervişoğlu, grup toplantısında Devlet Bahçeli’ye attığı ip ile akıllara kazındı. İç ve dış politikalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanına ve Bahçeli’ye yönelik sert söylemleriyle basında geniş yer buldu.

MERAL AKŞENER: 138 bin 735 içerik ile en çok konuşulan sekizinci siyasetçi oldu. İYİ Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonrasında gerçekleştirilen kurultayında genel başkanlığı devretti. Akşener'in, genel başkanlığı bırakmasının ardından medyada, siyasette nasıl bir rol üstleneceği konusunda yoğun bir spekülasyon yapıldı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşme sonrası başlayan kulis iddialarıyla da basında geniş yer aldı.

ALİ BABACAN: 118 bin 864 içerikle dokuzuncu sırada yer aldı. Altılı Masa’nın dağılması sonrası dönemde de eleştirilerine hız kesmeden devam eden Babacan'ın ekonomik reform önerileri yıl boyunca medyanın ilgi odağına yerleşti.

FATİH ERBAKAN: 73 bin 732 yansıma ile en çok konuşulan onuncu siyasetçi oldu. Özellikle Filistin odaklı söylemleriyle öne çıkan Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi oylarında beklenenden yüksek bir oran yakalaması ile de medyada yer buldu.

2024’ün en çok konuşulan siyasetçileri listesinde öne çıkan diğer isimler:

ÜMİT ÖZDAĞ: Göç ve mültecilerle ilgili söylemleri ve partisinin oyunu arttırması nedeniyle medyada yoğun ilgi gördü.

AHMET TÜRK: Kayyum uygulamaları ve Devlet Bahçeli’nin onun hakkındaki söylemleri nedeniyle çok konuşuldu.

TURHAN ÇÖMEZ: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan aday olması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı pankart polemiği, sağlık alanında yaptığı açıklamalar, çeşitli muhalif söylemleri ve verdiği soru önergeleriyle gündeme geldi. Özellikle Yenidoğan çetesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Sağlık Bakanı'na yönelik eleştirileri medyada geniş yer aldı.

2024 yılı, Türk siyasetinde hareketli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde medyanın ilgisini çeken siyasetçiler hem yaptıkları açıklamalar hem de politikaları ile gündemi belirledi.

Editör: HABER MERKEZİ