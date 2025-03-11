Üçköy Derneği’nin genel kurulu, Kale Mahallesi 3. Zafer Caddesi üzerinde bulunan dernek merkezinde yapıldı. Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, yönetim organları yeniden belirlendi.

Genel kurulda saygı duruşunda bulunulmasının ardından derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimler sonucunda önceki yıllarda 4 dönem dernek başkanlığı yaparak başarılı işlere imza atan Dernek Başkanı Nazmi Yetgin, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yetgin’in başkanlığındaki yönetim kurulu ise; Mustafa Ünal, Ali Işıker, Zafer Sezgin ve Ali Cemali Aydener’den oluştu. Denetim Kurulu’na ise Mehmet Tuncay, İlhan Kaya ve Ersoy Aşıkoğlu seçildi.

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Yeniden Dernek Başkanlığı’na seçilen Nazmi Yetgin, kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür ederek, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.Nazmi Yetgin, “Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimizin yönetim kurulumuzun yanında yer alarak bizlere yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.