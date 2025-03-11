Daha önce İnalözü grup yolu üzerindeki köy muhtarlarının daveti üzerine iftarını Şendere köyünde muhtarlarla birlikte açan Temur, geçtiğimiz gün ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Akpınar, Mehmet İpek ve Fatih Balcıoğlu ile birlikte birçok köy muhtarını iftar programında ağırladı.

İftar programına katılan muhtarlar arasında; Sapa köyü muhtarı Özdogan Köse, Evcikuzkışla köyü muhtarı Mustafa Aktaş, Elicek köyü muhtarı Abdülbaki Gündoğar, Balımsultan köyü muhtarı Ferdi Kamircan, Deniz köyü muhtarı Fuat Yıldırım, Kiranlık köyü muhtarı Haydar Karan, Ertuğrul köyü muhtarı Umut Çağrı Elmas, Kalehisar köyü muhtarı Resul Uysal, Çayhatap köyü muhtarı Safa Biçer, Türkler köyü muhtarı Hüseyin Çetin, Hamamlıçay köyü muhtarı Bekir Söylemez, Kınık köyü muhtarı Celal Türkmen, Babaoğlu Köyü muhtarı Hasan Gülbasan, Elköy muhtarı Mutlu Taşdemir, Mislerovacığı köyü muhtarı Mehmet Ali Balkız, Tarhan köyü muhtarı Bektaş Koçoğlu, Büyük Gülücek köyü muhtarı Mehmet Özcan, Yenice köyü Muhtarı Sami Zavar, Serban köyü muhtarı Ferhat Keser, Bektaşoğlu köyü muhtarı Kadriye Balat, Hankozlusu köyü muhtarı Hüseyin Özdemir ve Hamdiköy muhtarı Abdullah Ersoy yer aldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Başkan Temur, iftar programında muhtarlarla sohbet ederek, yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Temur, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna dikkat çekerek, “Değerli muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Bölgemizde tüm muhtarlarımıza hizmet edecek dokunuşları yapmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.