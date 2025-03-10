CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına katılarak Çorum’da bir inşaat mühendisinin yazılımda yaptığı oynama sonucu bir çok yapı projesinde usulsüzlük yapılması konusunun takipçisi olacaklarını ve bu konunun üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini bildiren Milletvekili Tahtasız yargı yönünden yapılacak çalışmalar sonucunda suçlu bulunan herkesin mal varlıklarına el konulması gerektiğini bildirdi.

Mehmet Tahtasız konuşmasında Suriye’de mübarek Ramazan ayında bir insanlık suçu ve katliam işlendiğini belirterek Türkiye’nin bu anlamda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göreve davet ettiğini vurguladı.

Çorum’da son günlerde inşaat sektöründe infial yaratan bir olay yaşandığını, olayın aslında bir inşaat mühendisinin yapı projelerinde kullandığı programın yazılımda usulsüzlük yapmasıyla ilgili olduğunu, bu konuda kullanılan 3 programdan sadece birinde böyle bir sorun bulunduğunu anlatan Tahtasız, bu programın sadece ilimizde değil ülke genelinde kullanıldığını da bildirdi.

Çorum’daki olayla ilgili sadece 1 mühendisin projelerinin değil, imza sahibi 5 mühendisin daha bulunduğunu, konunun 40 gün önce bilinmesine rağmen Belediye tarafından gerekli girişimde bulunulmaması üzerine CHP grubunun konuyu Belediye Meclisi’nde gündeme getirdiğini söyleyen Milletvekili Tahtasız, ilimizde onlarca binanın yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, bu binalarda oturan yüzlerce vatandaşın hayatının ise büyük risk altında olduğunu dile getirdi.

Çorum Belediyesi’nin hayati öneme sahip bu konuyu ‘soruşturma açtık’ diyerek geçiştirmeye çalıştığını ileri süren Tahtasız; “Ancak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu şekilde usulsüz proje çizilen kaç bina olduğunu, iskan verilip içinde oturulan bina ve daire sayısının kaç olduğunu, projesi çizilip inşaatı devam eden kaç bina olduğunu, usulsüzlükler ortaya çıkınca kaç binanın yapımının durdurulduğunu, bu mühendis veya mühendislerin kaç yıldır proje çizdikleri, ilk usulsüzlüklerin ne zaman ortaya çıkarıldığı ve ne zaman işlem yapıldığını, Çorum kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşmalıdır” diye konuştu.

Bu programı kullananlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a cevaplandırması için soru önergesi hazırlayacağını bildirerek deprem hattında yer alan Çorum’da bu usulsüzlüğün tüm boyutları ortaya çıkarılması gerektiğini de vurgulayan Tahtasız, sorumluların bir an önce yargı önünde hesap vermesi gerektiğini, yargı kararı sonucunda suçu sabit görülen mühendis ve müteahhitlerin de mal varlıklarına el konulması gerektiğini de dile getirdi.

İnşaat kalitesi ile ülke genelinde örnek gösterilen Çorum’da çürük elmaların ayıklanmasının gerekliliğine de değinen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bünyesinde İnşaat Mühendisliği Fakültesi bulunmayan Hitit Üniversitesi’ne konunun incelenmesi talimatı verilmesini de yanlış olarak değerlendirerek HİTÜ Rektörü’nün Belediye ile ilişkileri bulunduğunu, bu işin teknik ve bağımsız bir fakülte tarafından incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ