Çorum merkeze bağlı Seydim Köyü'nden gelme demirci esnafından Veysel ve Ömer Öncel'in babaları Hüseyin Öncel hayatını kaybetti.

Hüseyin Öncel’in cenazesi bugün (11 Mart 2025 Salı günü) saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak merkeze bağlı Seydim Köyü'ne götürülecek. Burada Köy Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi