Emine Görkem vefat etti

Merhum Raif Görkem'in eşi, Vergi Dairesinden emekli Ercan Görkem ve İzmir'de ikamet eden Özcan Görkem'in anneleri, Valilik çalışanlarından Oğuzhan Görkem'in babaannesi, Prof. Dr. Ümit Görkem'in yengesi Emine Görkem (91) yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin camiinden alınarak Ulu Mezarlıkta defnedilecektir.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.