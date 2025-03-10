Suriye'de selefi-cihatçı gruplardan oluşan HTŞ örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen katliamın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi Türkiye'de de büyük bir infiale neden olurken, Çorum'da da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda bir araya gelen Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, yaşanan katliamı protesto etme kararı aldı.

11 Mart Salı günü saat 16.00'da Özdoğanlar Kavşağında toplanıp buradan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyecek olan platform üyeleri, Suriye'de Alevilere yönelik katliamı protesto edecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, emekten, barıştan, insanlıktan yana olan tüm yurttaşları, düzenlenen basın açıklamasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ