CHP İl Başkanlığı’nda Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyen Dinçer Solmaz, Çorum’da geçen hafta büyük bir inşaat yolsuzluğunun ortaya çıkarıldığını ancak olayla ilgili bugüne kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve dava açılmadığını söyledi.

Çorum’da bazı binalarda eksik malzeme kullanılmasının vatandaşlarda korku yarattığını belirterek konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirmek üzere biraraya geldiklerini söyleyen İl Başkanı Solmaz, çok sayıda binanın riskli bina haline geldiğini, bir çok sorumluluğun ise örtbas edilmeye çalışıldığını vurguladı.

AKP İl Başkanı Yakup Alar’ın açıklamasını okuduğunu, tebessümle karşıladığı bu açıklamayı da samimiyetsiz bulduğunu kaydeden Dinçer Solmaz, konunun geçiştirilmeye çalışıldığını da savundu. Bugüne kadar ülke genelinde hiçbir şaibesi ve dayanağı olmayan suçlamalarla gizli tanıklarla kurmaca çalışmalarla CHP’li Belediye Başkanları’nın şafak operasyonları ile gözaltına alındığını, yerlerine kayyum atandığını da hatırlatan Solmaz, “Çorum’da ortaya çıkan usulsüzlükle ilgili ise bugüne kadar kimseye dava açılmamış, kimse gözaltına alınmamıştır. Çorum Belediyesi sorumlu olmasına rağmen bugüne kadar haklarında işlem yapılmadığını görüyoruz. Bu olay sadece bir kişinin suçlanarak geçiştirileceği basit bir olay değildir. Bağımsız Türk yargısı açık ikrarı bulunan Çorum Belediyesi’ne karşı neden işlem yapmamıştır merak ediyoruz. CHP olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz da toplantıda bir konuşma yaptı. Belediye Meclisi’nde konuyu gündeme getirdiklerini hatırlatan Yılmaz, burada yaptığı konuşmadaki sorularına hala cevap alamadıklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 2019 yılında göreve geldiğini, bu olayın ise 2015 yılında ortaya çıktığını belirten Yılmaz, Başkan Aşgın’ın geçmiş yıllarla ilgili yapılan incelemede 276 binada usulsüzlük tespit edildiğini dile getirdiğini de anlattı. Başkan Aşgın’ın beyanında 1 kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu, diğer 5 isimle ilgili neden suç duyurusu yapılmadığını, başarısız olan Yapı Denetim Müdürünün hala görevinde olduğunu ayrıca usulsüzlük iddialarının incelenmesi işinin neden Hitit Üniversitesi’ne verildiğini de soran Yılmaz, bu işte sadece müteahhitlerin sorumluluğunda olmadığını ve ilgili kurumların yapacağı çalışmaların takipçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi