9 takımın katılımı ile start alan NAMSAN U17 Futbol Ligi normal sezonun tamamlanmasının ardından 4 takımın Play-Off grubundaki mücadelesine sahne oldu. Çift devreli lig statüsüne göre oynanan Play-Off grubunda önceki gün son hafta maçları oynandı. Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan maçlarda Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor'u 4-3, Mimar Sinanspor ise İskilipgücü'nü 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından haftalar önce şampiyonluğunu ilan lider Mimar Sinanspor namağlup şampiyon olurken, 9 puanlı H.EKültürspor ikinci, 7 puanlı Gençlerbirliği üçüncü olarak tamamladı. 1 puanda kalan İskilipgücü ise dördüncü sırada yer aldı.

KUPALAR

VERİLDİ

İskilipgücü ile Mimar Sinanspor arasında oynanan karşılaşma sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından kupa töreni düzenlendi.

Törene, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, NAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

U17 Ligi'nin sponsorluğunu üstlenen NAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, U17 Ligi'nde mücadele eden tüm takımları tebrike derken, Şampiyon Mimar Sinanspor'a da gruplarda başarılar diledi.

Namlı'nın konuşmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA