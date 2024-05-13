5 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A grubunda 9.hafta heyecanı sona erdi. Play-Off mücadelesi veren Buharaspor'un BAY geçtiği haftada 2 karşılaşma oynandı. 2 maçı da deplasman takımı kazandı. 10 golün atıldığı haftada Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanda Düvenci Belediyespor'u 3-0, Alacagücü ise yine deplasmanda Sungurluspor'u 7-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 16 puana yükselen Mecitözü Gençlerbirliği son hafta maçları öncesi Play-Off'a adını yazdırırken, 13 puana yükselen Alacagücü ise Play-Off umudunu son haftaya taşıdı. Düvenci Belediyespor'un Play-Off iddiası kalmazken, 11 puanla üçüncü sırada yer Buharaspor ise Play-Off umudunu sürdürdü.

B GRUBUNDA

GÖZLER

SON HAFTADA

4 takımın mücadele ettiği B grubunda ise Osmancıkgücü daha önce Play-Off'a yükselmişti. Bu grupta gözler Play-Off'a yükselecek son takıma çevrildi. B grubunda hafta sonu son maçlar oynanacak. Oğuzlar Belediyespor, Bayat Belediyespor ve Mecitözüspor'un Play-Off şansı devam ediyor.



Editör: RIFAT KARA