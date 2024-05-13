Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ligin son maçında Gelişim Basketbol ile Basketbol Yıldızları takımı karşı karşıya geldi. Kazananın şampiyon olacağı maçı Gelişim Basketbol takımı 68-46 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 6 maçın tamamını kazanan Gelişim Basketbol 12 puanla yenilgisiz şampiyon olurken, 10 puanda kalan Basketbol Yıldızları takımı ise ikinci olarak tamamladı. 8 puanlı Basketbol Akademi Kulübü ise üçüncü oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA