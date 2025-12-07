10 takımın katılımı ile gerçekleşen ve daha sonra 4 takımın Play-Off mücadelesi verdiği U16 Futbol Ligi’nde heyecan sona erdi. Son hafta maçları öncesi şampiyonluğunu ilan eden Vefaspor, son hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan maçın henüz 8.dakikasında 1-0 öne geçen Vefaspor maçı bu skorla kazanarak 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamlamayı başardı. 7 puanda kalan Gençlerbirliği ise sezonu üçüncü sırada tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Vefaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan son maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Vefaspor yönetimi ve Gençlerbirliği yönetimi katıldı.

Şampiyon olan Vefaspor ve üçüncü olan Gençlerbirliği’nin kupa ve madalyaları takdim edildi.

İKİNCİLİK KUPASI M.SİNAN'IN

U16 Futbol Ligi Vefaspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanırken, ikincilik kupası ise Mimar Sinanspor’un oldu.

U16 Play-Off Ligi son hafta maçında Mimar Sinanspor deplasmanda Sungurlu Belediyespor’un konuğu oldu. Yeşil-Siyahlı ekip bu maçı 1-0 kazanarak puanını 10’a yükseltti ve U16 Futbol Ligi’ni ikinci sırada tamamladı.

Sungurlu İlçe Sahası’nda oynanan maçın ardından düzenlenen törenle ligi ikinci sırada tamamlayan Mimar Sinanspor’a ve dördüncü olan Sungurlu Belediyespor’a ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Mimar Sinanspor U16 takımı ikincilik kupası ile görülüyor...