İskilip ve Çorum spor camiasının sevilen ismi, İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Nihat Armutçu’nun vefatının ardından kulüpte gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni başkan belli oldu.

6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de İskilip Belediyesi Temenne Sosyal Tesisleri’nde toplanan kulüp üyeleri, yoğun katılımla gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda oy birliğiyle Bahadır Telli’yi İskilipgücü Spor Kulübü’nün yeni başkanı olarak seçti. Yeni yönetim listesi kurul üyeleri tarafından kabul edilerek resmen göreve başladı.

“İSKİLİPGÜCÜ NİHAT

HOCAMIZIN BİZE

BIRAKTIĞI BİR MİRASTIR”

Başkanlığa seçilmesinin ardından konuşan Bahadır Telli, kulübün geçmişinden misyonuna kadar uzanan kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Telli, İskilipgücü’nün köklerinin 1986’da İskilip Demirspor’a dayandığını, 2002’den bu yana ise bu ekolü İskilipgücü adıyla büyük bir özveriyle taşıdıklarını ifade etti.

Telli, “Katılımlarınız için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İskilipgücü, iyi insan, iyi vatandaş ve ahlaklı birey yetiştirme misyonuna sahip bir kulüptür. Önceliği her zaman İskilip’e, İskilipli gençlere ve çocuklara olmuştur. Bu kulüp, elini taşın altına korkusuzca koyan gönül dostlarının yuvasıdır. Nihat Hocamızın mirasıdır İskilipgücü. Onun çizdiği yolda, vizyonu İskilip olan bir anlayışla devam edeceğiz" dedi.