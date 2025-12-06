TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası HT Spor'a konuştu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Samsunspor maçı, son dakikalarda Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonu sebebiyle ülke gündemini sarstı.

Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile tamamlanan maçın ardından Samsunspor'un beklediği penaltının verilmemesi, futbol kamuoyunun gündemini de değiştirmiş durumda.

HACIOSMANOĞLU SERT KONUŞTU

2026 Dünya Kupası kura çekimleri için ABD'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası HT Spor'a konuştu:

'DÖNÜNCE HESAPLAŞACAĞIM'

Samsunspor'un son dakika penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, oldukça sert sözler kullanarak "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.

SAMSUNSPOR'DAN YENİ AÇIKLAMA

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından Samsunspor'un resmî X hesabından şu metin paylaşıldı: "Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."