Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yurtlararası (YURTLİG) 9 Top Bilardo İl Birinciliği sona erdi.
Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda gerçekleşen il birinciliğine 14 sporcu katılım sağladı. Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Behza Bayar birinci, Mehmet Can Güvenir ikinci, Buğra Akbulut üçüncü, Çağatay Acar ise dördüncü oldu.
Dereceye giren sporcuların ödüllerini Bilardo İl temsilcisi Yüksel Tavukcı takdim ederken, gençlerin iyi müsabakalar çıkardıklarını ve bilardo sporuna devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı “ dereceye giren sporcuların Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan Yurt Lig şampiyonasında başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu dile getirirken, katılacakları Türkiye şampiyonasında başarılar başarılar diledi.